«Барселона» назначила нового капитана команды

Тяжёлый форвард Пьер Ориола назначен новым капитаном «Барселоны», сообщает Eurohoops.



Последние два года обязанности капитана «Барселоны» выполнял центровой Анте Томич, но он покинул команду в межсезонье, перешёл в «Ховентуд». Адам Ханга и Никола Миротич назначены помощниками капитана «Барселоны».



«Это мечта, огромная ответственность и большая ноша. Выступление в форме „Барселоны“ уже увеличивает ответственность, а в статусе капитана умножает её в миллион раз. Постараюсь помочь одноклубникам, команде и тренерам сделать так, чтобы все понимали, что это за клуб, что означает „Барса“ не только для Каталонии, но и во всем мире. Постараюсь внести как можно более значимый вклад, работая и принося себя в жертву. Надеюсь выиграть титулы в составе „Барселоны“, — заявил Ориола.