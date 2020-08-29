Шенгелия и Милутинов набрали 18 очков на двоих в матче ЦСКА с МБА

Сегодня, 29 августа, ЦСКА провёл второй товарищеский матч в ходе предсезонной подготовки. Соперниками «армейцев» стали баскетболисты МБА.

Первая половина встречи прошла в относительно равной борьбе, но уже после большого перерыва баскетболисты ЦСКА прибавили и в итоге одержали победу с разгромным счётом — 99:63.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 19 очков. Новобранцы команды Торнике Шенгелия и Никола Милутинов отметились одинаковыми показателями — 9 очков и 6 подборов.

Напомним, первый контрольный матч «армейцы» провели 26 августа. Тогда они разгромили «Руна-Баскет» — 102:67. Лучшим в составе победителей стал уже упомянутый Никола Милутинов, набравший 20 очков. Шенгелия в той встрече записал в свой актив 14 очков, 3 подбора, 3 передачи и 3 перехвата.