Джордж Хилл не вышел на площадку во время исполнения гимна США

Защитник «Милуоки Бакс» Джордж Хилл, ставший одним из главных зачинщиков недавнего бойкота матчей в НБА, не вышел на площадку перед матчем серии плей-офф с «Орландо Мэджик» во время исполнения гимна США. Баскетболист остался стоять неподалёку от раздевалок и присоединился к коллективу лишь тогда, когда церемония была завершена.

Остальные баскетболисты во время гимна стояли на коленях. Матч «Орландо Мэджик» — «Милуоки Бакс» стал первым после небольшой приостановки сезона, связанной с неудавшимся бойкотом.

Напомним, ряд баскетболистов отказывался доигрывать сезон, после того, как полиция штата Висконсин применила насилие к чернокожему во время конфликтной ситуации. Пострадавший в тяжёлом состоянии находится в больнице.