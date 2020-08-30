«Милуоки» вышел в полуфинал Восточной конференции НБА
В Орландо (Флорида, США) состоялся пятый четвертьфинальный матч Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Победу в матче одержали «Бакс» — 118:104. Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Милуоки»: команда из штата Висконсин выиграла серию и вышла в полуфинал конференции. На этой стадии «Бакс» сыграют с «Майами Хит».
Самым результативным игроком матча стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, записавший на своё счёт дабл-дабл: 28 очков, 17 подборов. Второй результат — у лёгкого форварда Криса Миддлтона, в активе которого также дабл-дабл: 21 очко и 10 подборов. В составе «Орландо» лучший показатель результативности у черногорца Николы Вучевича: 22 очка и 15 подборов.
Игроки НБА отреагировали на смерть актёра Чедвика Боузмана, сыгравшего Чёрную Пантеру
- 30 августа 2020
-
01:25
-
01:15
-
00:56
- 29 августа 2020
-
23:36
-
22:45
-
21:13
-
20:02
-
19:38
-
18:00
-
16:47
-
15:28
-
14:52
-
13:40
-
12:57
-
11:49
-
10:58
-
09:53
-
08:54
-
08:43
-
07:55
-
07:35
-
07:25
-
00:35
- 28 августа 2020
-
23:36
-
23:18
-
22:02
-
20:37
-
20:22
-
19:47
-
19:32
-
19:24
-
19:16
-
19:11
-
19:05
-
18:04
Партнерский контент