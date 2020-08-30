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Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Портленд» и выйти во второй раунд плей-офф

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Портленд» и выйти во второй раунд плей-офф
Баскетбол / НБА 0

Завершился пятый матч четвертьфинала Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 131:122.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Энтони Дэвис, который записал в свой актив 43 очка. Леброн Джеймс в свою очередь оформил трипл-дабл из 36 очков 10 подборов и 10 передач.

Лучшей результативностью в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» отличился Си Джей Макколлум, который набрал 36 очков. Кармело Энтони записал в свой актив 27 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Лейкерс». Клуб из Лос-Анджелеса вышел в полуфинал Западной конференции.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
30 августа 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 122
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 43, Джеймс - 36, Колдуэлл-Поуп - 14, Ховард - 11, Кузма - 8, Карузо - 7, Грин - 5, Моррис - 5, Макги - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Рондо, Смит, Уэйтерс, Хортон-Такер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 36, Энтони - 27, Нуркич - 16, Трент-мл. - 16, Саймонс - 13, Оар - 6, Хезонья - 4, Адамс - 2, Уайтсайд - 2, Габриэль, Коллинс, Лиллард, Литтл
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