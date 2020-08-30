Хилл объяснил, почему не вышел на паркет во время гимна

Защитник «Милуоки Бакс» Джордж Хилл рассказал, почему его не было на паркете во время исполнения национального гимна США перед пятым матчем серии плей-офф Восточной конференции с «Орландо Мэджик». Многие связали это с политической позицией Хилла, который был одним из инициаторов попытки бойкотировать сезон. Но Джордж заявил, что отлучался в туалет.

«Хотите услышать настоящую правду? Я хожу в туалет по большому перед каждой игрой», — приводит слова Хилла Clutch Points.

Напомним, в ночь на 30 августа по московскому времени «Милуоки Бакс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в пятом матче серии и обеспечил себе выход в полуфинал конференции. В этой стадии турнира команда из Висконсина померится силами с «Майами Хит».