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Хилл объяснил, почему не вышел на паркет во время гимна

Хилл объяснил, почему не вышел на паркет во время гимна
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Милуоки Бакс» Джордж Хилл рассказал, почему его не было на паркете во время исполнения национального гимна США перед пятым матчем серии плей-офф Восточной конференции с «Орландо Мэджик». Многие связали это с политической позицией Хилла, который был одним из инициаторов попытки бойкотировать сезон. Но Джордж заявил, что отлучался в туалет.

«Хотите услышать настоящую правду? Я хожу в туалет по большому перед каждой игрой», — приводит слова Хилла Clutch Points.

Напомним, в ночь на 30 августа по московскому времени «Милуоки Бакс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в пятом матче серии и обеспечил себе выход в полуфинал конференции. В этой стадии турнира команда из Висконсина померится силами с «Майами Хит».

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