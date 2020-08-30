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Адетокунбо установил рекорд последних 52 лет в НБА

Адетокунбо установил рекорд последних 52 лет в НБА
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Милуоки Бакс», форвард Яннис Адетокунбо стал первым игроком с 1968 года, кому удалось в одной серии плей-офф НБА собрать среднюю статистику из 30,0 очка, 15,0 подбора и 5,0 передачи. Первым баскетболистом, кому удавалось подобное, был легендарный Элджин Бэйлор, сообщает на своей странице в «Твиттере» Джастин Кубатко.

Напомним, в ночь на 30 августа по московскому времени команда из Висконсина одержала победу в четвертьфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции с «Орландо Мэджик» — 4-1. В решающем матче «Бакс» выиграли со счётом 118:104. Адетокунбо в этой встрече набрал 28 очков и собрал 17 подборов.

Напомним, в полуфинале плей-офф Восточной конференции «Милуоки Бакс» встретится с «Майами Хит». В другом полуфинале конференции поборются «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс».

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