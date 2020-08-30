«Бостон» разгромил «Торонто» в первом матче полуфинала Восточной конференции НБА

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась первая встреча 1/2 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные гости игроки «Бостона» — 112:94 — и повели в серии 1-0.



Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал Джейсон Тейтум, набравший 21 очко и совершивший 9 подборов. Столько же очков на счету Маркуса Смарта. Дабл-дабл из 18 очков и 10 передач на свой счёт записал Кемба Уокер. Дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов на счету Дэниэла Тайса.



В составе «Торонто» 17 очков набрал Кайл Лаури. 15 очков на счету Сержа Ибаки.



Следующая встреча между «Торонто» и «Бостоном» состоится 1 сентября. Начало – в 19:00 мск.