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«Бостон» разгромил «Торонто» в первом матче полуфинала Восточной конференции НБА

«Бостон» разгромил «Торонто» в первом матче полуфинала Восточной конференции НБА
Баскетбол / НБА 0

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась первая встреча 1/2 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные гости игроки «Бостона» — 112:94 — и повели в серии 1-0.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал Джейсон Тейтум, набравший 21 очко и совершивший 9 подборов. Столько же очков на счету Маркуса Смарта. Дабл-дабл из 18 очков и 10 передач на свой счёт записал Кемба Уокер. Дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов на счету Дэниэла Тайса.

В составе «Торонто» 17 очков набрал Кайл Лаури. 15 очков на счету Сержа Ибаки.

Следующая встреча между «Торонто» и «Бостоном» состоится 1 сентября. Начало – в 19:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
30 августа 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
94 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Лоури - 17, Ибака - 15, Сиакам - 13, Ануноби - 12, Ванвлит - 11, Пауэлл - 10, Дэвис - 7, Марк Газоль - 7, Буше - 2, Бриссетт, Джонсон, Маккоу, Миллер, Томас, Уотсон, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
Бостон Селтикс: Смарт - 21, Тейтум - 21, Уокер - 18, Браун - 17, Тайс - 13, Уильямс - 10, Уонамэйкер - 7, Оджелей - 3, Лэнгфорд - 2, Грин, Кантер, Пуарье, Уильямс, Уотерс, Фалль, Хэйворд, Эдвардс
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