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38 очков Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Клипперс» и спасти серию

38 очков Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Клипперс» и спасти серию
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч серии между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в матче со счётом 111:97 одержали номинальные гости площадки – игроки «Клипперс», и выиграли серию – 4-2.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который был близок к трипл-даблу. На его счету 38 очков, 9 подборов и 9 передач.

Наибольший вклад в победу «Клипперс» внёс лёгкий форвард Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 33 очков, 14 подборов и 7 передач. Ещё один дабл-дабл в этой встрече на счету хорватского центрового «Лос-Анджелеса» Ивицы Зубаца – 15 очков и 11 подборов.

В 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» (2-3).

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
30 августа 2020, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 111
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 38, Финни-Смит - 16, Хардуэй-младший - 10, Клебер - 9, Марьянович - 8, Карри - 7, Бёрк - 6, Кидд-Гилкрист - 2, Джексон - 1, Бареа, Кливленд, Ли, Пауэлл, Порзингис, Райт, Ривз
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Джордж - 15, Зубац - 15, Джексон - 14, Моррис - 9, Шамет - 9, Грин - 7, Л. Уильямс - 5, Харрелл - 4, Беверли, Коффи, Макгрудер, Мэнн, Ноа, Паттерсон
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