38 очков Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Клипперс» и спасти серию

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч серии между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в матче со счётом 111:97 одержали номинальные гости площадки – игроки «Клипперс», и выиграли серию – 4-2.
Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который был близок к трипл-даблу. На его счету 38 очков, 9 подборов и 9 передач.
Наибольший вклад в победу «Клипперс» внёс лёгкий форвард Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 33 очков, 14 подборов и 7 передач. Ещё один дабл-дабл в этой встрече на счету хорватского центрового «Лос-Анджелеса» Ивицы Зубаца – 15 очков и 11 подборов.
В 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» (2-3).
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