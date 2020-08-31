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50 очков Маррея помогли «Денверу» обыграть «Юту» и сравнять счёт в серии

50 очков Маррея помогли «Денверу» обыграть «Юту» и сравнять счёт в серии
Баскетбол / НБА 0

Завершился шестой матч четвертьфинала серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Юта Джаз» принимал «Денвер Наггетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 119:107.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джамал Маррей, который записал в свой актив 50 очков. Никола Йокич набрал 22 очка. В составе «Юты» самым результативным стал Донован Митчелл, который принёс в копилку своей команды 44 очка. Майк Конли набрал 21 очко.

Таким образом, «Денверу» удалось сравнять счёт в серии до четырёх побед — 3-3.

Следующий матч между «Ютой Джаз» и «Денвер Наггетс» состоится 1 сентября, начало – в 19:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
31 августа 2020, понедельник. 03:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
107 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Митчелл - 44, Конли - 21, Гобер - 11, Кларксон - 11, Ньянг - 10, Инглс - 5, О'Нил - 5, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Морган, Мудиай, Они, Райт-Формэн, Такер, Уильямс-Госс
Денвер Наггетс: Маррей - 50, Йокич - 22, Грант - 18, Моррис - 10, Крэйг - 8, Миллсэп - 5, Харрис - 4, Портер - 2, Бартон, Бол, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниелс, Кук, Пламли, Чанчар
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