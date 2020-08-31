Джамал Маррей установил рекорд НБА последних 67 лет и покорил достижение Джордана

Завершился шестой матч четвертьфинала серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Юта Джаз» принимал «Денвер Наггетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 119:107.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джамал Маррей, который записал в свой актив 50 очков. По итогам матча ему удалось установить рекорд НБА последних 67 лет, сообщает журналист Джастин Кубатко в «Твиттере». Маррей набрал 50 очков при 24 попытках с игры. В последний раз минимум 50 очков при меньшем количестве попыток с игры совершал Боб Кузи в 1953 году. Маррей — первый баскетболист, который набрал 50+ очков при 70%+ точности с игры в плей-офф после Чарльза Баркли в 1994 году. Джамал набирал 40+ очков трижды подряд, что в последний раз в постсезоне делал Аллен Айверсон в 2001 году.
За последние три игры Джамал Мюррей набрал 142 очка. Только два игрока в истории плей-офф НБА набирали больше очков за три игры: Джерри Уэст и Майкл Джордан. Мюррей присоединился к Майклу Джордану (1988), Аллену Айверсону (2001) и Доновану Митчеллу (2020) в качестве игроков, которые проводили более одного матча с 50 набранными очками на стадии плей-офф.
Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Денвер» сравнял счётв серии до четырёх побед — 3-3.
Следующий матч между «Ютой Джаз» и «Денвер Наггетс» состоится 1 сентября, начало – в 19:00 мск.
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