Лука Дончич превзошёл Карима Абдул Джаббара и переписал историю НБА
Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич завершил дебютное выступление в розыгрыше плей-офф НБА, набрав 38 очков, 9 подборов и 9 передач в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (96:111, 2-4).
Дончич — самый молодой игрок в истории НБА, который набрал не менее 150 очков, 50 подборов и 50 передач за одну серию плей-офф. Лука записал себе в актив 186 очков в дебютной серии постсезона Больше на счету только у Леброна Джеймса (214 очков, 2006 год) и Боба Макаду (190 очков, 1974 год). Лука превзошел Боба Ланье (184 очка, 1974 год) и Карима Абдул-Джаббара (181 очко, 1970 год) по результативности среди дебютантов плей-офф.
Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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