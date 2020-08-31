Большинство американцев поддержали бойкот игроков НБА

Данные опроса YouGov показали, что большинство американцев поддерживает профессиональных спортсменов, протестующих против расового неравенства.

Согласно результатам, 57% американцев поддержали решение игроков «Милуоки Бакс» бойкотировать матч первого раунда плей-офф НБА с «Орландо Мэджик» из-за очередного инцидента между полицейскими и чернокожим мужчиной. 28% негативно отнеслись к протесту баскетболистов. 15% ответили, что ещё не определились со своей позицией.

Фото доступно на странице YouGov America в «Твиттере».

Напомним, США охватила новая волна протестов после того, как 23 августа полицейские в городе Кеноше несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.