Большинство американцев поддержали бойкот игроков НБА
Данные опроса YouGov показали, что большинство американцев поддерживает профессиональных спортсменов, протестующих против расового неравенства.
Согласно результатам, 57% американцев поддержали решение игроков «Милуоки Бакс» бойкотировать матч первого раунда плей-офф НБА с «Орландо Мэджик» из-за очередного инцидента между полицейскими и чернокожим мужчиной. 28% негативно отнеслись к протесту баскетболистов. 15% ответили, что ещё не определились со своей позицией.
Фото доступно на странице YouGov America в «Твиттере».
Напомним, США охватила новая волна протестов после того, как 23 августа полицейские в городе Кеноше несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.
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