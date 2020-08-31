Кавай Леонард выразил уважение Дончичу после серии первого раунда плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард отметил игру словенского защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича в стартовой серии плей-офф.
Напомним, победу в шестом матче со счётом 111:97 одержали игроки «Клипперс», они выиграли серию – 4-2. Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал именно Дончич, который был близок к трипл-даблу. На его счету 38 очков, 9 подборов и 9 передач. Наибольший вклад в победу «Клипперс» внёс Леонард, оформивший дабл-дабл из 33 очков, 14 подборов и 7 передач.
«Он отличный игрок. Сражался каждую минуту на паркете, не отступал. Вёл свою команду в каждой игре. Дончич проделал адскую работу», — приводит слова Леонарда Bleacher Report в «Твиттере».
В 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» (3-3).
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