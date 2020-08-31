Вергун: Коби, Леброн, Карри? Взял бы в «Цмоки» и сборную Беларуси Дончича
Главный тренер клуба «Цмоки-Минск» и сборной Беларуси по баскетболу Ростислав Вергун ответил на вопрос, кого бы из звёздных игроков НБА — Коби Брайант, Леброн Джеймс, Стефен Карри и Лука Дончич – он бы пригласил к себе в команду, будь у него такая возможность.
«Остановил бы свой выбор на Дончиче. За его универсализм. Важно понимать, какие функции игрок способен выполнять на площадке. Дончич может классно обороняться и создать атаку против любого защитника. Карри — звезда, но для того чтобы он блистал, возле него должны бегать четыре суперсолдата. Они призваны таскать пианино, на котором маэстро играет. Дончич же из тех, кто способен сам и таскать, и играть», — приводит слова Вергуна «Беларусь сегодня».
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