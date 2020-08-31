«Всё началось с самого Дончича». Бэйлесс вступился за Морриса

Известный телеведущий Скип Бэйлесс встал на защиту форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Маркуса Морриса, который был удалён в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА за фол на лидере «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.



«Всё началось с самого Дончича. Он выбросил локоть в Морриса во время прохода. Маркус ответил ударом и попал по голове Луки. Как итог — удаление. В прошлой игре всё тоже началось с Луки. Он нанёс сильный удар в затылок Реджи Джексону. Уже после этого Моррис наступил на его травмированную ногу», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».



Напомним, Дончич пытался совершить проход к кольцу, а Моррис остановил его с помощью грубого нарушения правил, а уже после свистка арбитра ещё и ударил по голове. Рефери пересмотрели видео инцидента и решили удалить Маркуса с площадки.