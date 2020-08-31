Винс Картер определился с местом работы после завершения карьеры

Бывший игрок НБА Винс Картер станет аналитиком ESPN. Об этом сообщает New York Post. Картер завершил карьеру игрока в июне 2020 года. Когда Картер выступал в НБА, он уже появлялся в качестве аналитика на различных телеканалах во время Летней лиги, так что для него эта работа не станет чем-то новым.
Картер выступал в НБА с 1998 года и за это время защищал цвета «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз», «Сакраменто Кингз» и «Атланты Хоукс».
В регулярных чемпионатах он принял участие в 1561 встрече, набирая 16,7 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 3,1 передачи. Картер — восьмикратный участник Матча всех звёзд.
Ещё до старта сезона-2019/2020 было известно, что ветеран лиги проводит свой последний год в качестве игрока.
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