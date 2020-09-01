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«Майами» обыграл «Милуоки» в первом матче 1/2 финала Восточной конференции

«Майами» обыграл «Милуоки» в первом матче 1/2 финала Восточной конференции
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:104.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 40 очков и сделавший 4 подбора. Второй результат у словенского разыгрывающего Горана Драгича, 27 очков и 6 подборов. Дабл-дабл на свой счёт записал Эдрис Адебайо: 12 очков, 17 подборов.

У «Милуоки» дабл-даблом отметился грек Яннис Адетокунбо, набравший 18 очков и сделавший 10 подборов. Самым результативным игроком «Бакс» стал атакующий защитник Крис Миддлтон, записавший себе в актив 18 очков и 6 подборов.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
01 сентября 2020, вторник. 01:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
104 : 115
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Миддлтон - 28, Лопес - 24, Адетокунбо - 18, Корвер - 11, Хилл - 8, Мэттьюз - 7, Уильямс - 5, Коннотон - 2, Дивинченцо - 1, Адетокунбо, Бледсо, Браун, Ильясова, Лопес, Мейсон, Уилсон
Майами Хит: Батлер - 40, Горан Драгич - 27, Адебайо - 12, Хироу - 11, Краудер - 9, Нанн - 6, Олиник - 4, Робинсон - 4, Игуодала - 2, Александер, Винсент, Джонс, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
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