«Майами» обыграл «Милуоки» в первом матче 1/2 финала Восточной конференции

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:104.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 40 очков и сделавший 4 подбора. Второй результат у словенского разыгрывающего Горана Драгича, 27 очков и 6 подборов. Дабл-дабл на свой счёт записал Эдрис Адебайо: 12 очков, 17 подборов.

У «Милуоки» дабл-даблом отметился грек Яннис Адетокунбо, набравший 18 очков и сделавший 10 подборов. Самым результативным игроком «Бакс» стал атакующий защитник Крис Миддлтон, записавший себе в актив 18 очков и 6 подборов.