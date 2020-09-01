«Майами» обыграл «Милуоки» в первом матче 1/2 финала Восточной конференции
На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:104.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 40 очков и сделавший 4 подбора. Второй результат у словенского разыгрывающего Горана Драгича, 27 очков и 6 подборов. Дабл-дабл на свой счёт записал Эдрис Адебайо: 12 очков, 17 подборов.
У «Милуоки» дабл-даблом отметился грек Яннис Адетокунбо, набравший 18 очков и сделавший 10 подборов. Самым результативным игроком «Бакс» стал атакующий защитник Крис Миддлтон, записавший себе в актив 18 очков и 6 подборов.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
01 сентября 2020, вторник. 01:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
104 : 115
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Миддлтон - 28, Лопес - 24, Адетокунбо - 18, Корвер - 11, Хилл - 8, Мэттьюз - 7, Уильямс - 5, Коннотон - 2, Дивинченцо - 1, Адетокунбо, Бледсо, Браун, Ильясова, Лопес, Мейсон, Уилсон
Майами Хит: Батлер - 40, Горан Драгич - 27, Адебайо - 12, Хироу - 11, Краудер - 9, Нанн - 6, Олиник - 4, Робинсон - 4, Игуодала - 2, Александер, Винсент, Джонс, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
- 1 сентября 2020
-
04:54
-
00:48
- 31 августа 2020
-
23:45
-
22:42
-
20:35
-
19:01
-
17:53
-
16:41
-
16:06
-
14:39
-
13:16
-
12:23
-
12:14
-
12:03
-
10:44
-
09:48
-
09:16
-
08:14
-
08:07
-
07:52
-
07:34
-
07:20
-
06:14
-
01:23
-
00:33
-
00:22
-
00:14
- 30 августа 2020
-
22:49
-
22:00
-
20:18
-
18:01
-
16:45
-
15:36
-
14:13
-
13:49
Партнерский контент