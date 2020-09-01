Батлер показал рекордную результативность, покорив достижение Леброна и Уэйда
Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер в первом матче серии полуфинала Восточной конфреенции НБА с «Милуоки Бакс» набрал 40 очков, 4 подбора и 2 перехвата.
Батлер установил карьерный рекорд результативности в плей-офф. Кроме того, он стал третьим игроком в истории франшизы «Майами», записавшим на свой счёт как минимум 40 очков в плей-офф. Ранее это удавалось только Дуэйну Уэйду и Леброну Джеймсу.
Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:104.
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