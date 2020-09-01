Леброн Джеймс отреагировал на перфоманс Криса Пола в шестом матче с «Хьюстоном»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал выступление 35-летнего американского защитника «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола в 6-м матче серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (104:100).

Во многом эта победа «Оклахомы» произошла благодаря именно великолепной игре Криса Пола. Игра ветерана была настолько впечатляющей, что даже суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс не мог не похвалить своего хорошего приятеля.



«Крис Пол! Уважайте его имя и много другое!» — написал Леброн в «Твиттере».



Крис Пол внёс самый значительный вклад в победу «Оклахомы» в 6-й игре серии с «Хьюстоном», набрав 28 очков и совершив 7 подборов и 3 передачи.



Решающая – 7-я встреча в этой серии между «Хьюстоном» и «Оклахомой» — состоится 3 сентября. Начало – в 04:00 мск.