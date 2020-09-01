4-кратный чемпион НБА объяснил, почему Майкл Джордан не отомстил убийцам своего отца

Четырёхкратный чемпион НБА Джон Салли на примере личной трагедии объяснил, почему Майкл Джордан не стремился отомстить убийцам своего отца.

«Моего мальчика Ллойда убили. Роб выстрелил ему в сердце из пистолета 22-го калибра. Затем преступники бросили его в мусорный бак. Роб арестован, ему грозит восемь лет тюрьмы. Я знаю, что могу убить Роба, но решил не делать этого, потому что продолжил бы бессмысленную череду убийств. Если бы Майкл хотел отомстить, он сделал бы так, чтобы убийца его отца умер в тюрьме. Но тогда Майкл был бы на крючке", — приводит слова Салли Fadeaway World.

Отец легенды НБА Майкла Джордана — Джеймс Джордан-старший — был застрелен в Южной Каролине (США) в 1993 году. Преступники Ларри Демери и Дэниел Грин, которые в то время были ещё подростками, осуждены и приговорены в 1996 году к пожизненному заключению. В одном из интервью Грин заявил: «Если бы Майкл Джордан хотел моей смерти, я бы уже был мёртв».