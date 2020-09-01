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О'Нил: Драгич — топовый игрок в своей стране. Что за страна? Понятия не имею

О'Нил: Драгич — топовый игрок в своей стране. Что за страна? Понятия не имею
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Шакил О'Нил отдал должное словенскому разыгрывающему «Майами Хит» Горану Драгичу, однако затруднился назвать родную страну баскетболиста.

«Нужно отдать должное этому парню. Когда-то он очень неплохо дополнял Стива Нэша. Он умеет совершать результативные проходы. Горан Драгич — один из лучших скореров, топовый игрок в своей стране. Что за страна? Понятия не имею. Словения? Ну да, Словения. Драгич — действительно сильный шутер и отличный игрок. Он нравится всем вокруг. Если он продолжит так играть… В серии „Милуоки Бакс“ — «Майами Хит» будет пять-семь матчей. Результат «Майами» будет определять Горан Драгич", — приводит слова О'Нила NBA Holics.

Ранее на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:104.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 40 очков и сделавший 4 подбора. Второй результат у Горана Драгича, 27 очков и 6 подборов. Дабл-дабл на свой счёт записал Эдрис Адебайо: 12 очков, 17 подборов.

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