О'Нил: Драгич — топовый игрок в своей стране. Что за страна? Понятия не имею

Легенда НБА Шакил О'Нил отдал должное словенскому разыгрывающему «Майами Хит» Горану Драгичу, однако затруднился назвать родную страну баскетболиста.
«Нужно отдать должное этому парню. Когда-то он очень неплохо дополнял Стива Нэша. Он умеет совершать результативные проходы. Горан Драгич — один из лучших скореров, топовый игрок в своей стране. Что за страна? Понятия не имею. Словения? Ну да, Словения. Драгич — действительно сильный шутер и отличный игрок. Он нравится всем вокруг. Если он продолжит так играть… В серии „Милуоки Бакс“ — «Майами Хит» будет пять-семь матчей. Результат «Майами» будет определять Горан Драгич", — приводит слова О'Нила NBA Holics.
Ранее на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:104.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 40 очков и сделавший 4 подбора. Второй результат у Горана Драгича, 27 очков и 6 подборов. Дабл-дабл на свой счёт записал Эдрис Адебайо: 12 очков, 17 подборов.
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