Тренер «Реала» высказал Флорентино Пересу мнение о крупнейшем трансфере клуба за 10-летие

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо поделился мнением о крупнейшем трансфере клуба за 10-летие с президентом клуба Флорентино Пересом. Напомним, в межсезонье «Реал» заключил контракт с форвардом Альберто Абальде.
«Убеждён, что мы заключили контракт с лучшим. Это тот игрок, который делает разницу», — приводит слова Ласо Defensa Central.
Трансфер Абальде из «Валенсии»обошёлся «Реалу» в € 1,5 млн, что является крупнейшей суммой для мадридского клуба за последнее десятилетие.
В 2010 году «Реал» заплатил € 1,08 млн «Эстудиантесу» за переход Карлоса Суареса. Долгое время этот трансфер был самым дорогим для «Реала». На третьем месте € 400 тыс., заплаченные «Жальгирису» за переход Мартинаса Поцюса в 2011 году. Cумма трансфера Абальде занимает второе место в истории «Реала». Больше мадридский клуб платил только за переход Пабло Приджиони из «Басконии» в 2009 году — € 2,2 млн.
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