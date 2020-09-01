Попович: чувствовал себя идиотом, когда «Сан-Антонио» не подписал контракт с Марьяновичем

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович признался, что испытал разочарование, когда клуб в 2016 году не смог подписать новое соглашение с центровым Бобаном Марьяновичем.

«Когда мы не подписали с ним новый контракт после его дебютного сезона, чувствовал себя идиотом. Иногда что-то делаешь, зная, что это хорошо для человека. И очень здорово, если получается делать что-то, что будет хорошо и для человека, и для команды. Мы привели его в НБА, он чувствовал необходимость быть преданным и всё такое. Но мы ему должны были объяснить, что дело не только в этом. Объяснили, что ему нужно заботиться о семье и решение принято для его семьи.

Он получил предложение, с которым мы не могли конкурировать. Чувствовал бы себя виноватым всю жизнь, если бы убедил его отказаться от денег и остаться. Сказал, что он обязан уходить и думать о семье. И он неохотно согласился. Бобан чертовски умный парень", — приводит слова Поповича Clutch Points.