Действующий чемпион НБА «Торонто» уступил «Бостону» во втором матче полуфинала Востока
На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся второй полуфинальный матч плей-офф Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Селтикс» со счётом 102:99.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 34 очка, сделавший 8 подборов и отдавший 6 голевых передач. Второй результат у разыгрывающего Маркуса Смарта: 19 очков, 3 подбора, одна голевая передача. Самым результативным игроком вечера в составе «Торонто» стал британец О Джи Ануноби, на счету которого 20 очков и 7 подборов.
Таким образом, счёт в серии — 2-0 в пользу «Бостон Селтикс». «Торонто Рэпторс» — действующий чемпион НБА.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
02 сентября 2020, среда. 00:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
99 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Ануноби - 20, Ванвлит - 19, Ибака - 17, Сиакам - 17, Лоури - 16, Марк Газоль - 6, Пауэлл - 4, Бриссетт, Буше, Джонсон, Дэвис, Маккоу, Миллер, Томас, Уотсон, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Смарт - 19, Уокер - 17, Браун - 16, Уильямс - 11, Тайс - 3, Уильямс - 2, Грин, Кантер, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уонамэйкер, Уотерс, Фалль, Хэйворд, Эдвардс
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