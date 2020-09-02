Действующий чемпион НБА «Торонто» уступил «Бостону» во втором матче полуфинала Востока

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся второй полуфинальный матч плей-офф Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Селтикс» со счётом 102:99.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 34 очка, сделавший 8 подборов и отдавший 6 голевых передач. Второй результат у разыгрывающего Маркуса Смарта: 19 очков, 3 подбора, одна голевая передача. Самым результативным игроком вечера в составе «Торонто» стал британец О Джи Ануноби, на счету которого 20 очков и 7 подборов.

Таким образом, счёт в серии — 2-0 в пользу «Бостон Селтикс». «Торонто Рэпторс» — действующий чемпион НБА.