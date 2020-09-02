Митчелл и Маррей отметились выдающимся рекордом в истории НБА

Завершился седьмой четвертьфинальный матч серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 80:78.

По итогам матча разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей и защитник «Юты» Донован Митчелл установили рекорд НБА, сообщается в «твиттере» ESPN Stats & Info. Митчелл и Мюррей вместе набрали 475 очков в этой серии. Это наибольшее количество очков соперников в серии в истории НБА. Предыдущий рекорд был у Джерри Уэста и Джона Хавличека в финале НБА 1969 года (463).

Таким образом, счёт в серии стал 4-3, и «Денвер Наггетс» вышел в полуфинал Западной конференции, где сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс».