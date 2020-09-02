Лоури и Сиакам отреагировали на 0-2 в серии с «Бостоном»
Баскетболисты «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам и Кайл Лоури прокомментировали поражение своей команды во втором полуфинальном матче плей-офф Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» — 99:102.
«В четвёртой четверти мы исполнили несколько хороших бросков, но в итоге много промазали. В свою очередь, соперники реализовали много попыток в концовке», — приводит слова Сиакама журналист Майкл Гранж в «Твиттере».
Лоури заявил, что его команда очень расстроена, так как действующие чемпионы не ожидали такого развития серии.
«Мы сейчас очень злы, уступая 0-2 в серии. Это не та ситуация, в которой наша команда хотела бы оказаться. Но всё, что нам нужно сделать, это взять одну игру и продолжать это делать во всех последующих», — отметил Кайл.
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