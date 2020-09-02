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Карточка Адетокунбо может побить по цене исторический рекорд Леброна

Карточка Адетокунбо может побить по цене исторический рекорд Леброна
Баскетбол / НБА 0

Около двух месяцев назад карта новичка Леброна Джеймса была продана с аукциона за $ 1,8 млн, но этот рекорд может быть побит.

Как сообщает NBAHolics, это может произойти после продажи на торгах карточки новичка Янниса Адетокунбо с подписью «Greek Freak» и частью его майки, в которой он одержал победу в составе «Милуоки Бакс».

Аукцион стартовал на прошлой неделе. Начальная цена на карточку Янниса составила $ 250 тыс. В настоящий момент её стоимость на торгах перешла отметку в $ 250 тыс. Представители площадки «Goldin Auctions», на которой проводится аукцион, ожидают, что итоговая сумма превысит $ 2 млн. А изображение Адетокунбо станет самой дорогой баскетбольной картой, когда-либо проданной.

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