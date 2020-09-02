Желько Обрадович высказался о назначении пришедшего ему на смену в «Фенербахче» Кокошкова

Бывший главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович прокомментировал назначение на пост наставника турецкой команды сербского специалиста Игора Кокошкова.



Напомним, девятикратный чемпион Евролиги Обрадович, покинувший «Фенербахче» после семи лет работы, решил, что возьмёт год перерыва в тренерской работе.

«Я доволен своим решением. Провожу время с друзьями, в предыдущие годы у меня не было на это времени. Сейчас у меня есть разные важные дела, и я чувствую себя очень хорошо. Что касается Кокошкова, то мы много раз разговаривали. Я желаю ему всего наилучшего, он отличный тренер, и не сомневаюсь, что он докажет свою состоятельность в «Фенере», — приводит слова Обрадовича Eurohoops.

Кокошков в сезоне-2019/2020 работал на посту ассистента главного тренера «Сакраменто Кингз» Люка Уолтона. Кокошков стал первым европейский тренером клуба НБА, возглавляя «Финикс Санз» в сезоне-2018/2019. Серб выиграл Евробаскет-2017 во главе сборной Словении.