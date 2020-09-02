Кущенко: «Цмоки-Минск» готовится к сезону, несмотря на события в Беларуси

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что «Цмоки-Минск» продолжает подготовку к новому сезону турнира, несмотря на сложную политическую обстановку в стране.
«Несомненно, эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой, но она движется вперёд. Мы очень оперативно получаем от наших клубов информацию, и надо отметить, что все максимально быстро реагируют на изменения ситуации: и Казахстан, и Польша, и Минск. С «Цмоки-Минск» коммуникация полная, несмотря ни на какие события внутри Беларуси, клуб готовится к сезону», — приводит слова Сергея Кущенко ТАСС.
Напомним, после перевыборов президента Александра Лукашенко в Беларуси начались массовые акции протеста, которые жёстко подавляют силовики.
Более 100 спортсменов подписали открытое письмо, в котором потребовали аннулировать результаты выборов и отпустить всех задержанных.
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