НБА наказала Дончича и Морриса по итогам инцидента в плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис и разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич получили штрафы за инциденты в шестом матче серии первого раунда плей-офф, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Моррис был оштрафован на $ 35 тыс. за удар Дончича по голове, а Дончич получил штраф $ 15 тыс. за то, что бросил мяч в ноги судье.
Моррис в течение серии неоднократно провоцировал различные конфликты с Дончичем, например наступил словенцу на травмированную лодыжку. Главный тренер «Клипперс» Док Риверс предположил, что Моррис был удалён из-за заработанной репутации.
Напомним, в шестом матче серии Дончич пытался совершить проход к кольцу, Моррис остановил его с помощью грубого нарушения правил, а после свистка арбитра ударил по голове. Рефери пересмотрели видео инцидента и решили удалить Маркуса с площадки.
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