«Барселона» наметила приоритетную позицию для усиления

Испанская «Барселона» рассчитывает усилить позицию центрового в команде, сообщает Mundo Deportivo. Сообщается, что испанский клуб хочет дождаться открытия рынка свободных агентов в НБА в октябре, чтобы пригласить в команду игрока без контракта.



«Барселона» испытывает нехватку глубины на позиции центрового, где из сильных опций представлен только Брэндон Дэвис.



«Барселона» отказалась от идеи подписания центрового «Фенербахче» Яна Веселы. Главный тренер испанского клуба Шарунас Ясикявичюс был заинтересован в услугах Веселы, однако выкуп контракта MVP Евролиги-2019 оказался очень дорогим.

Сообщалось, что не исключено, что «Барселона» усилит позицию лёгкого форварда посредством подписания Марио Хезоньи из «Портленд Трэйл Блэйзерс».