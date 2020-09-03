Лига чемпионов назвала место проведения «Финала восьми»
ФИБА объявила место проведения «Финала восьми» Лиги чемпионов сезона-2019/2020, сообщает официальный сайт организации. Турнир будет завершён в Афинах с 30 сентября по 4 октября.
В «Финал восьми» уже вышло шесть команд — АЕК (Греция), «Сарагоса» (Испания), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль» (Иерусалим, Израиль), «Бургос» (Испания) и «Тюрк Телеком» (Турция).
16 сентября пройдут два оставшихся матча 1/8 финала турнира — «Дижон» сыграет с «Нижним Новгородом», «Тенерифе» — с «Остенде».
Решение о возможности присутствия зрителей на матчах «Финала восьми» пока не принято.
Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 30 сентября и 1 октября. Полуфиналы состоятся 2 октября, а 4 октября будет сыгран финал турнира.
- 3 сентября 2020
-
00:00
- 2 сентября 2020
-
22:50
-
21:54
-
20:36
-
20:21
-
19:18
-
19:10
-
19:06
-
19:02
-
17:59
-
15:46
-
14:57
-
14:40
-
13:52
-
13:12
-
12:59
-
12:53
-
12:33
-
12:07
-
11:59
-
11:40
-
11:31
-
10:59
-
10:06
-
09:37
-
09:14
-
07:41
-
07:11
-
06:05
-
03:21
- 1 сентября 2020
-
23:24
-
22:47
-
21:12
-
21:03
-
19:48
Партнерский контент