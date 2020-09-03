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Лига чемпионов назвала место проведения «Финала восьми»

Лига чемпионов назвала место проведения «Финала восьми»
Баскетбол 0

ФИБА объявила место проведения «Финала восьми» Лиги чемпионов сезона-2019/2020, сообщает официальный сайт организации. Турнир будет завершён в Афинах с 30 сентября по 4 октября.

В «Финал восьми» уже вышло шесть команд — АЕК (Греция), «Сарагоса» (Испания), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль» (Иерусалим, Израиль), «Бургос» (Испания) и «Тюрк Телеком» (Турция).

16 сентября пройдут два оставшихся матча 1/8 финала турнира — «Дижон» сыграет с «Нижним Новгородом», «Тенерифе» — с «Остенде».

Решение о возможности присутствия зрителей на матчах «Финала восьми» пока не принято.

Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 30 сентября и 1 октября. Полуфиналы состоятся 2 октября, а 4 октября будет сыгран финал турнира.

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