Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» сравнять счёт в серии с «Майами»

В Кисссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялся второй матч полуфинала плей-офф НБА Восточной конференции между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Победу в этом матче на последних секундах игры одержали номинальные гости паркета игроки «Хит» – 114:116 и увеличили отрыв в серии – 2-0.
Самым результативным игроком этой встречи стал 25-летний греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету 29 очков, 14 подборов и 3 передачи.
Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс 34-летний словенский разыгрывающий Горан Драгич – 23 очка, 5 подборов и 4 передачи.
Следующая встреча между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» состоится в субботу, 5 сентября. Начало – 01:30 мск.
Напомним, что первая игра между командами завершилась победой «Майами» со счётом 115:104.
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