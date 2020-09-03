Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» сравнять счёт в серии с «Майами»

Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» сравнять счёт в серии с «Майами»
Баскетбол / НБА 0

В Кисссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялся второй матч полуфинала плей-офф НБА Восточной конференции между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит». Победу в этом матче на последних секундах игры одержали номинальные гости паркета игроки «Хит» – 114:116 и увеличили отрыв в серии – 2-0.

Самым результативным игроком этой встречи стал 25-летний греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету 29 очков, 14 подборов и 3 передачи.

Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс 34-летний словенский разыгрывающий Горан Драгич – 23 очка, 5 подборов и 4 передачи.

Следующая встреча между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» состоится в субботу, 5 сентября. Начало – 01:30 мск.

Напомним, что первая игра между командами завершилась победой «Майами» со счётом 115:104.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
03 сентября 2020, четверг. 01:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 116
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Миддлтон - 23, Бледсо - 16, Лопес - 16, Хилл - 14, Корвер - 6, Мэттьюз - 4, Уильямс - 4, Коннотон - 2, Адетокунбо, Браун, Дивинченцо, Ильясова, Лопес, Мейсон, Уилсон
Майами Хит: Горан Драгич - 23, Хироу - 17, Краудер - 16, Адебайо - 15, Батлер - 13, Робинсон - 13, Олиник - 11, Игуодала - 4, Джонс - 2, Нанн - 2, Александер, Винсент, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020