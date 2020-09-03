Адетокунбо отреагировал на свою роковую ошибку в концовке матча с «Майами»

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал ключевой эпизод во втором матчем полуфинала плей-офф НБА Восточной конференции с «Майами Хит».

На последней секунде основного времени матча при счёте 114:114 Яннис нарушил правила, пытаясь помешать бросить Джимми Батлеру. Судья определил фол в защите. Батлер реализовал два штрафных. «Майами» выиграли встречу – 116:114 и ведут в серии – 2-0.



«Я пытался усложнить задачу Джимми. Судья сказал, что контакт был. Может быть, и был. Надо посмотреть. Но что есть, то есть. Я пытался блокировать его бросок», — сказал Яннис в послематчевом интервью.

Адетокунбо стал самым результативным игроком второго матча. На его счету 29 очков, 14 подборов и 3 передачи.



Следующая встреча между «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» состоится 5 сентября. Начало – в 01:30 мск.