Крис Пол прокомментировал вылет «Оклахомы» из плей-офф НБА

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол прокомментировал поражение своей команды в решающем матче четвертьфинала плей-офф Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (102:104, 3-4 в серии).

Крис в этой встрече набрал 19 очков, сделал 11 подборов и отдал 12 передач, став самым возрастным игроком, который когда-либо делал трипл-дабл в решающем, седьмом матче серии плей-офф. Ветеран с трудом сдерживал слёзы и прятал лицо от камер, когда рассказывал об этом поражении.



«Мы упорно сражались весь год. Многие люди сомневались в нас, но мы верили в себя. Нам было наплевать на чьи-либо прогнозы относительно серии. В каждой игре мы рассчитывали на победу. Так наша команда действовала весь сезон. Сейчас очень тяжёлый момент», — сказал после игры Пол, его слова приводит Clutch Points.