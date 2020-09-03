«Хьюстон» повторил исторический рекорд «Голден Стэйт»

«Хьюстон Рокетс» в решающем матче четвертьфинала плей-офф Западной конференции обыграл «Оклахома-Сити Тандер» (104:102, 4-3 в серии), повторив при этом рекорд лиги по количеству точных трёхочковых бросков в седьмом матче серии.
В решающей игре с «Оклахомой» игроки «Хьюстона» суммарно реализовали 17 попыток из-за дуги. Лидером по этому показателю стал Роберт Ковингтон, который забросил 6 из 11 своих трёхочковых. Эрик Гордон реализовал 5 попыток. Джеймс Харден забросил 1 из 9 трёхочковых.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Хьюстон Рокетс».
«Рокетс» повторили рекорд «Голден Стэйт Уорриорз», которые выполнили 17 точных дальних бросков в заключительной игре финала Западной конференции 2016 года с «Оклахомой».
В полуфинале Западной конференции «Хьюстон» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».
- 3 сентября 2020
-
11:20
-
10:25
-
10:06
-
09:38
-
08:45
-
07:53
-
07:29
-
07:14
-
07:06
-
04:46
-
00:00
- 2 сентября 2020
-
22:50
-
21:54
-
20:36
-
20:21
-
19:18
-
19:10
-
19:06
-
19:02
-
17:59
-
15:46
-
14:57
-
14:40
-
13:52
-
13:12
-
12:59
-
12:53
-
12:33
-
12:07
-
11:59
-
11:40
-
11:31
-
10:59
-
10:06
-
09:37