«Хьюстон» повторил исторический рекорд «Голден Стэйт»

«Хьюстон Рокетс» в решающем матче четвертьфинала плей-офф Западной конференции обыграл «Оклахома-Сити Тандер» (104:102, 4-3 в серии), повторив при этом рекорд лиги по количеству точных трёхочковых бросков в седьмом матче серии.

В решающей игре с «Оклахомой» игроки «Хьюстона» суммарно реализовали 17 попыток из-за дуги. Лидером по этому показателю стал Роберт Ковингтон, который забросил 6 из 11 своих трёхочковых. Эрик Гордон реализовал 5 попыток. Джеймс Харден забросил 1 из 9 трёхочковых.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Хьюстон Рокетс».

«Рокетс» повторили рекорд «Голден Стэйт Уорриорз», которые выполнили 17 точных дальних бросков в заключительной игре финала Западной конференции 2016 года с «Оклахомой».



В полуфинале Западной конференции «Хьюстон» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».