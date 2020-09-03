Отказавшийся играть в рестарте сезона Ариза обвиняется в насилии по отношении к ребёнку

Суд запретил форварду «Портленд Трэйл Блэйзерс» Тревору Аризе, который отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020, видеться со своим сыном, сообщает Eurohoops. Баскетболист отказался ехать в Орландо именно из-за того, что хотел навещать ребёнка.
Мать мальчика и бывшая подруга Аризы обратилась в суд, сообщив, что баскетболист поднимает на сына руку. Сам игрок «Портленда» категорически отрицает обвинения. По его словам, женщина просто пытается настроить ребёнка против него.
Согласно обвинительному заключению, Ариза схватил сына за шею и ударил по плечу во время ежемесячного визита к бывшей подруги в её доме в Лос-Анджелесе. Инцидент произошёл 25 июля. Предположительно баскетболист и раньше применял насилие к мальчику. В связи с этим в его отношении было вынесено постановление о запрете встреч с ребёнком до 1 октября, на эту дату назначено рассмотрение его дела.
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