«Мы знаем всю подноготную». Крис Пол обвинил судью в предвзятости

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол после поражения своей команды в решающем матче четвертьфинала плей-офф Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (102:104, 3-4 в серии) обвинил в предвзятости судью Скотта Фостера.



На последних минутах второй четверти арбитр определил задержку игры у Пола, хотя в этот момент на площадке находился болбой, а сам Крис завязывал шнурки.



«Скотт Фостер подошёл ко мне и сказал: «Крис, ты не должен этого делать. Я велел им протереть паркет». Ок, хорошо. Я стал завязывать шнурки, но он всё равно свистнул задержку игры. Это фигня. Не знаю, что сказать. Мы могли выиграть матч, но эта ситуация… Лига знает, они меня оштрафуют. Я назвал его имя, мы знаем всю подноготную», – заявил Пол.

Пол ранее уже критиковал арбитра, намекая на его предвзятое отношение к себе. Крис проигрывал в последних 10 матчах плей-офф, которые судил Фостер.