Украинский игрок Агафонов: литовцы — националисты. Говоришь на русском — сразу чувствуется

Игрок «Тернополя» и национальной сборной Украины по баскетболу Андрей Агафонов рассказал об отношении литовцев к русскоговорящим.



«Два года играл за «Пено Жвайгждес». Литовцы – националисты. Стоит случайно заговорить на русском, и это сразу чувствуется. Позже провёл эксперимент. Переспрашивал сознательно: «А у нас в Киеве такая же цена или другая?» Люди сразу реагировали: «О, вы с Украины? Нет, это лучше не брать. Лучше здесь посмотрите». Пасвалис городок маленький, со временем все уже знали, что я украинец, и относились ко мне хорошо.



А в румынском Питешти я жил в цыганском районе. Но, в отличие от наших цыган, местные неагрессивны, не пристают на улицах и не грабят. Интересный опыт», – приводит слова Агафонова «Главком».