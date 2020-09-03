Названы два клуба с лучшими шансами заполучить Адетокунбо в случае ухода из «Милуоки»

«Торонто Рэпторс» и «Майами Хит» имеют наилучшие шансы заполучить форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, если игрок решит покинуть свою нынешнюю команду, сообщает Yahoo Sports.

Ранее Адетокунбо связывали с переходом в «Голден Стэйт Уорриорз» из-за дружбы с разыгрывающим Стефеном Карри, однако данный трансфер называется маловероятным, поскольку калифорнийский клуб не имеет достаточного пространства в платёжной ведомости для осуществления сделки. «Майами» и «Торонто» — контендеры Восточной конференции НБА, у которых есть достаточно свободных средств и авторитета руководителей фронт-офиса, чтобы успешно провести переговоры с Яннисом.

Адетокунбо является действующим MVP НБА. В прошлом сезоне «Милуоки» уступил в финале Восточной конференции «Торонто» (2-4), а сейчас проигрывает 0-2 в серии второго раунда плей-офф с «Майами».