Кавай Леонард: мы работаем над законопроектом Джорджа Флойда

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард перед началом серии второго раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггеттс» в очередной раз обратил внимание на важность борьбы за расовую и социальную справедливость в США.



«Я говорил, что люди должны высказывать свои идеи о том, как они собираются помочь своему сообществу, или найти способы, которыми они хотят помочь. Я не уверен, что все думают об этом. В качестве послания сообществу могу сказать, что прямо сейчас мы работаем над законопроектом Джорджа Флойда, который необходимо принять в сенате и конгрессе. Нужно, чтобы сенаторы и конгрессмены посмотрели на этот законопроект. У меня не так много информации об этом. Это то, над чем мы сейчас работаем», — приводит слова Леонарда Asap Sports.