Динуидди — о назначении Нэша на пост главного тренера «Нетс»: вы же хотели третью звезду!

Разыгрывающий команды НБА «Бруклин Нетс» Спенсер Динуидди отреагировал на назначение Стива Нэша на должность главного тренера команды.



«Вы же хотели третью звезду! Немного должен пояснить: мне нравится назначение Нэша. Огромная часть тренерской работы на таком уровне — это психология. Я считаю Лаверта третьей звездой «Нетс», так что у нас теперь четыре звезды. Будет интересно посмотреть за построением состава», — написал Динуидди в своём «твиттере».



Нэш подписал с «Бруклином» четырёхлетний контракт. Бывший главный тренер «Нетс» Жак Вон остался в клубе в качестве ассистента. В следующем сезоне «Бруклин» должен стать одним из фаворитов в борьбе за титул после возвращения в строй Дюранта и Ирвинга.