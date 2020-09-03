Динуидди — о назначении Нэша на пост главного тренера «Нетс»: вы же хотели третью звезду!
Разыгрывающий команды НБА «Бруклин Нетс» Спенсер Динуидди отреагировал на назначение Стива Нэша на должность главного тренера команды.
«Вы же хотели третью звезду! Немного должен пояснить: мне нравится назначение Нэша. Огромная часть тренерской работы на таком уровне — это психология. Я считаю Лаверта третьей звездой «Нетс», так что у нас теперь четыре звезды. Будет интересно посмотреть за построением состава», — написал Динуидди в своём «твиттере».
Нэш подписал с «Бруклином» четырёхлетний контракт. Бывший главный тренер «Нетс» Жак Вон остался в клубе в качестве ассистента. В следующем сезоне «Бруклин» должен стать одним из фаворитов в борьбе за титул после возвращения в строй Дюранта и Ирвинга.
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