Пиппен ответил Джефферсону, который сравнил его с Адетокунбо

Легенда НБА Скотти Пиппен ответил на заявление экс-игрока лиги Ричарда Джефферсона, который сравнил его с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.
«Возможно, Яннис – это Пиппен. Ему нужен свой Джордан», – написал Джефферсон на своей странице в «Твиттере».
«Я не Яннис, я не становился MVP лиги дважды подряд (он сделает это через несколько дней). И он не я. Вопрос следующим… А кем ты был как игрок?», – ответил Пиппен в «Твиттере».
Скотти Пиппен и Майкл Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграли 6 титулов чемпиона НБА в 1990-х годах. При этом Джордан выступал бесспорной первой опцией «Чикаго», а Пиппен всегда воспринимался как его второстепенный напарник.
«Милуоки» Адетокунбо в настоящий момент уступает «Майами Хит» (0-2) в серии полуфинала Восточной конференции НБА. Не исключено, что Яннис решит покинуть «Бакс», если не сможет выиграть титул в составе клуба из Висконсина.
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