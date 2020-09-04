Сабонис сделал романтическое предложение руки и сердца своей возлюбленной
Тяжёлый форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис сделал романтическое предложение руки и сердца своей возлюбленной. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме».
Судя по всему, литовский баскетболист сделал предложение девушке на пляже.
«Я самый счастливый мужчина в мире», — написал 24-летний Доманас Сабонис.
Соответствующий пост доступен на странице баскетболиста в социальной сети.
Девушка ответила Домантасу согласием, после чего, судя по фото, пара отметила событие в кругу друзей. Напомним, что Сабонис не смог помочь своей команде в четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Майами Хит» из-за повреждения. В итоге команда из Индианаполиса проиграла флоридцам со счётом 0-4.
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