«Клипперс» разгромили «Денвер» в первом матче полуфинала Западной конференции
Завершился первый полуфинальный матч Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 120:97.
Лучшей результативностью в составе победителей отличился Кавай Леонард, который записал в свой актив 29 очков. Пол Джордж набрал 19 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, который набрал 15 очков. Маркус Моррис записал на свой счёт 18 очков.
Таким образом, счёт стал 1-0 в пользу «Клипперс» в серии до четырёх побед.
Следующий матч между Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» состоится 6 сентября, начало – 4:00 мск.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
04 сентября 2020, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 97
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 29, Джордж - 19, Моррис - 18, Харрелл - 15, Л. Уильямс - 10, Беверли - 8, Грин - 7, Зубац - 4, Мэнн - 4, Шамет - 4, Макгрудер - 2, Джексон, Коффи, Ноа, Паттерсон
Денвер Наггетс: Йокич - 15, Миллсэп - 13, Грант - 12, Маррей - 12, Моррис - 12, Дозьер - 6, Крэйг - 6, Портер - 5, Харрис - 5, Бол - 4, Пламли - 4, Дэниелс - 2, Бэйтс-Диоп - 1, Бартон, Вонле, Кук, Чанчар
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