«Клипперс» разгромили «Денвер» в первом матче полуфинала Западной конференции

Завершился первый полуфинальный матч Западной конференции НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 120:97.

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Кавай Леонард, который записал в свой актив 29 очков. Пол Джордж набрал 19 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, который набрал 15 очков. Маркус Моррис записал на свой счёт 18 очков.

Таким образом, счёт стал 1-0 в пользу «Клипперс» в серии до четырёх побед.

Следующий матч между Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» состоится 6 сентября, начало – 4:00 мск.