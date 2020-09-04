«Миннесота» решила, кого выберет под первым номером драфта

«Миннесота Тимбервулвз» намерена выбрать атакующего защитника университета Джорджии Энтони Эдвардса под первым номером драфта НБА 2020 года, сообщает ESPN.



«Миннесота» хотела бы обменять первый пик в «Финикс Санз» на Девина Букера, который является близким другом с центровым команды Карлом-Энтони Таунсом и разыгрывающим Д'Анджело Расселлом. Тем не менее «Финикс» не намерен обменивать Букера. Таким образом «Миннесота» с высокой степенью вероятности использует первый пик для выбора молодого игрока на драфте.



«Тимбервулвз» оценивают потенциал Энтони Эдвардса выше других топ-проспектов драфта разыгрывающего Ламело Болла и центрового Джеймса Уайзмана. «Миннесота» получила первый пик драфта НБА по итогам лотереи, которая состоялась в августе.