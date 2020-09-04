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«Миннесота» решила, кого выберет под первым номером драфта

«Миннесота» решила, кого выберет под первым номером драфта
Баскетбол / НБА 0

«Миннесота Тимбервулвз» намерена выбрать атакующего защитника университета Джорджии Энтони Эдвардса под первым номером драфта НБА 2020 года, сообщает ESPN.

«Миннесота» хотела бы обменять первый пик в «Финикс Санз» на Девина Букера, который является близким другом с центровым команды Карлом-Энтони Таунсом и разыгрывающим Д'Анджело Расселлом. Тем не менее «Финикс» не намерен обменивать Букера. Таким образом «Миннесота» с высокой степенью вероятности использует первый пик для выбора молодого игрока на драфте.

«Тимбервулвз» оценивают потенциал Энтони Эдвардса выше других топ-проспектов драфта разыгрывающего Ламело Болла и центрового Джеймса Уайзмана. «Миннесота» получила первый пик драфта НБА по итогам лотереи, которая состоялась в августе.

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