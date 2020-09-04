Стивенс и Браун высказались об упущенной на последней секунде победе в матче с «Торонто»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс и атакующий защитник Джейлен Браун подвели итог третьего матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» (103:104, 1-2).

«Стоит отметить, что «Торонто» действительно очень хорошая команда. «Рэпторс» — цепкий, умный соперник, который создаёт вам проблемы. Я считаю, что наши парни сегодня сражались за победу, выложились по полной на площадке. Обе команды оставили все силы в этом отличном матче. Обидно и больно проигрывать, но мы вернёмся к работе и будем готовы к субботней встрече», – приводит слова Стивенса ESPN.

«В конце игры случился какой-то позор. Это было просто ужасно. Мы ни в коем случае не должны были проигрывать эту игру. Я беру на себя ответственность. Не только за эту игру, но и за многие предыдущие игры. Такое случается. Это плей-офф НБА. Либо вы позволяете сопернику набрать обороты, либо вы возвращаетесь готовыми выиграть следующую игру», — заявил Браун.

«Торонто» выиграл за счёт броска О Джи Ануноби на последней секунде.

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