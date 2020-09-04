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Ванвлит прокомментировал первую победу «Рэпторс» в серии с «Бостоном»

Ванвлит прокомментировал первую победу «Рэпторс» в серии с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит поделился эмоциями после третьего матча полуфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (104:103, 1-2).

За 0,5 секунды до конца встречи в счёте (103:101) вели игроки «Бостона», однако точный бросок из-за дуги от О Джи Ануноби принёс «Торонто» победу в этой игре. «Рэпторс» удалось сократить отставание в серии.

«При всём уважении к «Бруклину», не думаю, что победа в противостоянии с ними была хорошей подготовкой к серии с «Бостоном». Никто не был счастлив. После первых игр люди были в ярости. Настроение было не из лучших.

Что касается О Джи, то он показал свою настоящую форму. Ануноби положил в корзину самый важный бросок в его жизни, но при этом вёл себя так, как будто ничего не произошло», — приводит слова Ванвлита Clutch Points.

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