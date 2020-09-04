Мэджик Джонсон отреагировал на назначение Стива Нэша на пост главного тренера «Бруклина»

Член Зала славы, легенда НБА Мэджик Джонсон поздравил Стива Нэша с назначением на пост главного тренера « Бруклин Нетс».



«Поздравляю моего друга и члена Зала славы Стива Нэша с назначением в «Бруклин Нетс»! Когда он ещё играл, Стив был тренером на площадке, так что эта должность абсолютно ему подходит», – написал Джонсон на своей странице в "Твиттере".



Нэш подписал с «Бруклином» четырёхлетний контракт. Бывший главный тренер «Нетс» Жак Вон остался в клубе в качестве ассистента. В следующем сезоне «Бруклин» должен стать одним из фаворитов в борьбе за титул после возвращения в строй Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга.

Мэджик Джонсон на протяжении всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции разыгрывающего защитника. Он пятикратный чемпион НБА, трёхкратный MVP сезона, 12-кратный участник Матча всех звёзд, 10 раз входил в символические сборные по итогам сезона.